AP Türkiye Raportörü Amor: "İBB Davası\'nı takip etmek ve Dilek İmamoğlu ile görüşmek için Silivri\'deyim"

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 400'den fazla sanığın yargılandığı İBB Davası'nı takip etmek üzere Silivri'de olduğunu bildirdi. Amor, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile de bir araya geldiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Davası'nın takip etmek üzere Silivri'de olduğunu ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile bir araya geldiğini bildirdi.

Amor, şu ifadeleri kullandı:

"İBB Davası'na Belediye Başkanı Ekrem İmamoglu ve 400'den fazla sanıkla ilgili bir diğer duruşmaya katılmak ve eşi Dilek'le buluşmak için Silivri'deyim. Süreç o kadar büyük ki dava, yeni inşa edilmiş devasa duruşma salonuna taşındı; orada gerçekten teleskopa ihtiyaç duyuyorsun. Genişleyen tesisler, küçülen adalet."