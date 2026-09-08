AP Türkiye Raportörü Amor: Üsküdar'da sandıkta kaybedileni kazanmak için sistem çarpıtıldı - Son Dakika
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AP Türkiye Raportörü Amor: Üsküdar'da sandıkta kaybedileni kazanmak için sistem çarpıtıldı

AP Türkiye Raportörü Amor: Üsküdar\'da sandıkta kaybedileni kazanmak için sistem çarpıtıldı
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin "Bugün Üsküdar'da yaşananlar demokrasiyle alay etmektir" dedi. Amor, sandıkta kaybedileni kazanmak için tutuklamalar, parti değiştirmeler ve tehditlerle bütün sistemin çarpıtıldığını belirtti.

(İSTANBUL) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin, "Bugün Üsküdar'da yaşananlar demokrasiyle alay etmektir. Sandıkta kaybedileni kazanmak için bütün sistem çarpıtıldı" dedi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim sürecinde yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Üsküdar'da yaşananlar demokrasiyle alay etmektir. İnsanların gözyaşları içinde tepki göstermesi son derece normal. Sandıkta kaybedileni kazanmak için bütün sistem çarpıtıldı. Bunun için tutuklamalar, parti değiştirmeler, tehditler ve bugün dört tur oylama gerekti. Bu, apaçık bir güç gaspıdır."

Kaynak: ANKA

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