APEC CEO Zirvesi hazırlıkları son aşamada, 21 ekonominin temsilcileri kayıt yaptırdı - Son Dakika
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APEC CEO Zirvesi hazırlıkları son aşamada, 21 ekonominin temsilcileri kayıt yaptırdı

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APEC CEO Zirvesi hazırlıkları son aşamada, 21 ekonominin temsilcileri kayıt yaptırdı
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Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, 17-18 Kasım'da Shenzhen'de yapılacak 2026 APEC CEO Zirvesi hazırlıklarının son aşamaya girdiğini duyurdu. 21 APEC ekonomisinin tamamından iş dünyası temsilcileri zirveye kayıt yaptırdı.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi hazırlıklarının son aşamaya girdiğini duyurdu. Konseyden cuma günü yapılan açıklamada, 17-18 Kasım'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek etkinlik öncesinde çalışmaların planlı şekilde ilerlediği belirtildi.

Konseyin ev sahipliğinde "Birlikte Refaha Ulaşmak ve Geleceği Kazanmak" temasıyla düzenlenecek zirve, APEC ekonomilerinden politikacıları ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek.

Konsey Sözcüsü Wang Wenshuai, APEC ekonomilerinden birçok liderin zirvede konuşma yapacağını, panel tartışmalarına katılacağını ve bölgenin dört bir yanından iş dünyası liderleriyle doğrudan temaslarda bulunacağını söyledi.

21 APEC ekonomisinin tamamından iş dünyası temsilcilerinin zirveye katılmak üzere kayıt yaptırdığını kaydeden Wang, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre de dahil olmak üzere APEC üyesi olmayan ekonomilerden tanınmış şirketlerin de etkinliğe katılacağını belirtti.

Shenzhen'de gerçekleştirilecek zirvenin gündeminde Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşası, bağlantı imkanları, yapay zeka, dijital ekonomi, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ile dijital ve yeşil dönüşüm gibi konular yer alacak.

Bölgesel iş dünyasının APEC işbirliğine katıldığı ve APEC ekonomilerinin liderlerine politika önerileri sunduğu bir mekanizma olan APEC İş Danışma Konseyi ise bu yılki dördüncü toplantısını 14-16 Kasım'da Shenzhen'de yapacak.

"Açıklık, Bağlantı İmkanları ve Sinerji" yıllık temasıyla düzenlenecek danışma konseyi toplantısında bölgesel ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, bağlantı imkanları ve dijital inovasyon ele alınacak. Toplantıda ayrıca yıl içindeki çalışmalar gözden geçirilecek ve gelecek yılın öncelikleri tartışılacak.

Wang, CEO Zirvesi'nde APEC İş Danışma Konseyi'nin bu yılki politika önerileri ve zirve sırasında yapılacak görüşmeler temelinde Asya-Pasifik iş dünyasıyla birlikte bir Shenzhen girişimi yayımlayacağını kaydetti.

Çin, 2026 APEC ev sahibi olarak 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nı 18-19 Kasım'da Shenzhen'de düzenleyecek. APEC CEO Zirvesi de bu toplantı kapsamında gerçekleştirilecek.

Çin, 12 yıl aradan sonra APEC'e üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Xinhua
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