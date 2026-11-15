APEC CEO Zirvesi\'ne 115 Fortune Global 500 şirketi katılacak, en büyük grup ABD\'li olacak

APEC CEO Zirvesi'ne 115 Fortune Global 500 şirketi katılacak, en büyük grup ABD'li olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, 2026 APEC CEO Zirvesi'ne Fortune Global 500'den 115 şirketin katılacağını duyurdu. Başkan Yardımcısı Li, katılımcıların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan ABD'li şirketlerin Çin dışındaki ekonomiler arasında en büyük grup olduğunu söyledi.
SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'ne Fortune Global 500 listesinde yer alan 115 şirketin katılacağını duyurdu.
Konsey Başkan Yardımcısı Li Qingshuang pazar günü yaptığı açıklamada, katılımcıların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan ABD'li şirketlerin, Çin dışındaki ekonomilerden katılan şirketler arasında en büyük grubu temsil ettiğini söyledi.
Li, çeşitli uluslararası kuruluşların yöneticilerinin yanı sıra ABD, Rusya, Japonya ve diğer ekonomilerin iş dünyası derneklerinden liderlerin de zirveye katılım göstereceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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