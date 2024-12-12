Apple'dan Endonezya'ya 1 Milyar Dolar Yatırım

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CAKARTA, 12 Aralık (Xinhua) -- Apple, piyasaya sürdüğü en son akıllı telefonu iPhone 16'nın dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da satılabilmesi için ülkeye 1 milyar ABD doları yatırım yapmayı kabul etti.

Endonezya Yatırım Bakanı Rosan Roeslani, çarşamba günü yaptığı açıklamada Apple ile mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla sürdürülen yoğun görüşmelerde, önerilen yatırım modelinin yanı sıra Endonezya'daki satış bayileriyle ortaklıklara odaklanıldığını söyledi.

"Bu görüşmeler sadece son ayrıntıları belirlemek üzere yapılıyor" diyen Roeslani, Apple'ın başlangıçta yatırımına 2026 yılında başlamayı planladığını, ancak hükümetin şirkete yatırımına daha erken başlama çağrısı yaptığını kaydetti.

Roeslani, "Apple yatırımına 2026 yılında başlamayı talep etti, ancak biz yatırımın 2025'de başlaması için ısrar ediyoruz" diye konuştu.

Endonezya'da satılan akıllı telefonların belirli oranda yerel üretilmiş parçalar içermesi zorunlu olduğu için Apple'ın iPhone 16 modelinin ülkede satışına izin verilmiyor.