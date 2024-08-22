Arabalara duyduğu ilgi onu motor ustası yaptı, 17 yaşındaki genç kız sanayinin tek kadın ustası oldu - Son Dakika
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Arabalara duyduğu ilgi onu motor ustası yaptı, 17 yaşındaki genç kız sanayinin tek kadın ustası oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Edanur Gönen, arabalara olan ilgisini mesleğe dönüştürerek Burdur'un tek kadın oto tamir ustası oldu. Sanayide çalışmaya başladığından beri ön yargıları kıran ve takdir kazanan Edanur, kadınların her işi yapabileceğini gösterdi. Kendi iş yerini açmayı düşünen genç kız, diğer kadınlara da örnek oldu.

22.08.2024 20:54
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Arabalara duyduğu ilgi onu motor ustası yaptı, 17 yaşındaki genç kız sanayinin tek kadın ustası oldu

15 yaşında hevesle başladığı sanayide ön yargıları kırdı, sanayinin ve müşterilerin takdirini kazandı

Burdur'da sanayinin tek kadın ustası erkeklere taş çıkartıyor

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Edanur Gönen küçüklükten beri arabalara duyduğu ilgiyi mesleğe çevirdi, ailesinin ve ustasının desteğiyle Burdur'un tek kadın oto tamir ustası oldu. Okuldan vakit bulduğu zamanlarda sanayide çalışan Edanur çalışkanlığı ile "erkek işi" diyenlerin ön yargısını kırdı.

Halk arasında erkek işi denilen bir çok işe el atan kadınlar bu işlerdeki başarılarıyla bir çok erkeğe taş çıkartırken bir yandan da oluşan bu önyargıları yıkıp geçiyorlar. Onlardan biri de Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Edanur Gönen. Çocukluğundan beri arabalara ilgi duyan Edanur, 15 yaşına geldiğinde bu ilgisini mesleğe çevirme kararı alarak Bucak sanayide oto tamirci çırağı olarak işe başladı. Burdur Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Edanur okul dışındaki boş vakitlerinde gelip çalıştığı tamircide neredeyse usta oldu.

Bir buçuk sene önce başladığı bu işte bir çok ön yargıyla karşılaşan ve "erkek işi olan tamirci de kızın ne işi var?" sözleriyle sürekli karşılaşan Edanur, ailesinin ve ustasının desteğiyle bu ön yargıları kırarak müşterilerin ve diğer sanayi esnafının takdirini kazandı.

Yaşıtları gibi ojeli eller yerine sanayide motor yağları elleri seçen Edanur Gönen; "Ben bu işe bir buçuk sene önce başladım. Babam arabamızı buraya tamire getirirdi. Bende çocukluğumdan beri arabalara ilgim olduğu için onunla birlikte geldiğimde bu işe heves ettim ve babama söyledim. O da beni kırmadı ve burada işe başlamama izin verdi. Boş zamanlarımda sürekli sanayiye geliyorum çalışmaya. Ustam Mehmet abim de sağ olsun çok yardımcı oluyor. Onun sayesinde bir çok şey öğrendim. Şu anda tamire gelen arabaların disklerini sökebiliyorum, amortisör sökebiliyorum, alt merkez salıncak, Z rot, egzoz, balata değişimi, yağ bakımı bir çok farklı işi yapabiliyorum." dedi.

Önceden çok fazla önyargı vardı ama şimdi herkes alıştı

Sanayide çalışmaya ilk başladığı zamanlarda hem esnafın hem de müşterilerin kendisine ön yargılı davrandığını ancak şimdi bu duruma herkesin alıştığını hatta kendisini de desteklediklerini söyleyen Edanur; "Herkesin bir hayali vardır, benim de bir hayalim var. Üniversite tutmazsa bu işte ilerlemeyi düşünüyorum. Yani 3-4 yıl daha Mehmet abinin yanında çalışıp kendimi daha da geliştirdikten sonra kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum. Tabi ilk başladığım zamanlarda mesela çok fazla bilmediğim için bir şeyleri söktürüyorlardı sadece. Müşteriler beni gördüklerinde çok şaşırıyorlardı. Şu anda da beni görünce şaşıranlar oluyor. Ama arkamda duran ve gurur duyan çok fazla kişi var. Tabi arada hala ön yargılı davrananlar çıkıyor hani "sanayide kız mı çalışır?" diyen, böyle farklı bir gözle bakan oluyor. Ama şu an bir buçuk yıl oldu ve çok fazla hani önyargı kalmadı. Çünkü bana alıştılar." ifadesinde bulundu.

Kadınlar her işi yapabilir

Günümüzde kadınların elini attığı her işte başarılı olabileceklerini yeter ki istemeleri gerektiğini de ifade eden Edanur Gönen; "Bence kadınlar her işi yapabilir. Bu meslek zor meslek kolay bir meslek değil ama her işin bir zorluğu vardır. Önemli olan zaten zoru başarmaktır. Ben kadınların zoru başaracağına inanıyorum. Yani kadınların da bu mesleği yapabileceğine inanıyorum. Çoğu kadın da zaten erkeklerden bence üstün geliyor benim için, bir çoğu böyle zor meslekleri yapabiliyorlar. Bazen mesela bir şey söküp takıyorken müşteriler görüyor, azimli olduğum için arkamda duruyorlar, tebrik ediyorlar. Babam ve annem de bunu gördükçe gurur duyuyorlar ve daha çok arkamda duruyorlar. Bence kadınlar her şeyi başarabilir." diye konuştu.

Edanur ben dahil herkesin önyargısını kırdı

Edanur'un yanına çalışmak için geldiğinde muhasebede çalışmak istediğini düşünüp tamir kısmında çalışmak istediğini öğrenince şaşırdığını ve yapabilir mi diye ön yargılı yaklaştığını ancak yaptıklarıyla kendisini çok şaşırttığını söyleyen oto tamir ustası Mehmet Ezinel; " 16-17 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bir gün Edanur'un babası beni aradı ve kızının burada çalışmak istediğini söyledi. Ben de tabi bizim muhasebecinin yanında durabilir dedim. Hani hep ön yargı vardır ya bizlerde o yüzden öyle cevap verdim. O da dedi ki yok sanayi işinde çalışmak istiyor lastik sökme, tamir etme işleri dedi. Bende yapabilir mi bilmiyorum bizim 5-6 eleman var ama hepsi erkek, bu kadar erkeğin içinde bir kadın eleman olur mu ama gelsin bir deneyelim dedim. Edanur'u da biliyorum hani tabiri caiz de erkek gibidir ama yapabileceğine inanmamıştım. Gerçekten bizi çok şaşırttı. Ortalama bir buçuk yıldır bu sektörde. Zoru başardı ve aslında bize de bir şeyler kanıtlamış oldu. Kadınların bu sektörde de ilerleyebileceğini bizlere gösterdi. Eda gerçekten çok şaşırttı bizleri ben başarılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Eda'nın bu çabası da diğer kadınlara örnek oldu diyebilirim. Kadınlar istediğinde her şeyi başarabiliyor bunu bize gösterdi." dedi.

Kaynak: İHA

Burdur, Yargı, Gönen, Bucak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arabalara duyduğu ilgi onu motor ustası yaptı, 17 yaşındaki genç kız sanayinin tek kadın ustası oldu - Son Dakika

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