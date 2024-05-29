Araç muayene hizmeti özelleştirme kapsamına alındı - Son Dakika
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Araç muayene hizmeti özelleştirme kapsamına alındı

Araç muayene hizmeti özelleştirme kapsamına alındı

Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmeti, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilecek. Kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak.

29.05.2024 09:55
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Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin yeniden özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmeti, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilecek.

İhale dokümanları ve sözleşmede yer alacak hususlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak.

Mevcut araç muayene hizmetiyle ilgili sözleşme süresi sona eriyor

ÖİB'den edinilen bilgiye göre, araç muayene hizmeti işinin 20 yıllığına verilmesine ilişkin özelleştirme ihalesi, kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 20 Aralık 2004'te yapılmıştı.

İhale sonucunda yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri, 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." hükmü yer alıyor.

Bu çerçevede, söz konusu sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramaksızın devam etmesini teminen ÖİB tarafından özelleştirme hazırlık çalışmalarının başlatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.

İmar planı kararları

Öte yandan, ÖİB'in bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri de onaylandı.

Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin imar planının onaylanması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Çorum'un merkez ilçesi Karaca Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği de uygun bulundu.

Kaynak: AA

trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç muayene hizmeti özelleştirme kapsamına alındı - Son Dakika

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