Araç Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik

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Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilecek araçlar ve iş makineleri ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda römork ve yarı römorkların (traktör römorkları takıldığı traktörden ayrı olarak tescil edilmez) tescilleri noterler tarafından yapılacak, araç tescil belgesi ile plaka basım talep belgesi verilecek.

Kaybedilen plakanın yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Çekici araçlar ile römork ve yarı römorklar (traktör römorkları hariç) ayrı ayrı tescil edilecek.

Engellilerce kullanılan araçlar

Engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın, araca ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde tescil kaydına "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" şerhi işlenecek.

Bu araçları kullanacak kişilerin bilgileri, tescil kaydına işlenecek. Söz konusu şerhe sahip araçların bizzat kullanmadığı veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.

Engelli adına tescil edilen aracın başkası tarafından kullanılabilmesi için tescil kaydına, "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir." şeklinde şerh işlenmesi gerekecek.

Söz konusu şerhi haiz araçların tescil kaydında belirtilen kişiler dışındakiler tarafından, araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

Noter tarafından yapılmayan satış ve devir geçersiz

Tescil edilmiş araçların satış ve devirleri; motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun'un 30'uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir bulunmadığının, aracı alacak kişi adına zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemi geçersiz sayılacak.

Böylece, araçların sigortasız olarak trafikte seyretmesi engellenmiş, aynı zamanda herhangi bir trafik kazası durumunda da tarafların mağduriyeti önlenmiş olacak.

En az 3 yıl süreyle muhafaza edilecek

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, plaka basım talep belgelerine elektronik ortamda erişebilecek.

Bu belgeye elektronik ortamda erişimin mümkün olmadığı durumlarda yazılı olarak ibraz edilmeden plaka basımı yapılamayacak.

Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim, plakayı basan kuruluş tarafından en az 3 yıl süreyle muhafaza edilecek. Tescil plakalarında, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunacak.

Tescil plakalarının basımı ve dağıtımı ile plaka basım talep belgelerine ilişkin bilgiler, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu veri tabanında tutulacak. Bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile anlık paylaşılacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorkların tescili için geçiş süresi de düzenlendi.

Buna göre, 1 Ocak 2025'ten önce üretilen yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork ve yarı römorklardan, uygunluk belgesi bilgileri Araç Tescil Sistemi'ne (ARTES) üretici veya ithalatçılar tarafından elektronik ortama aktarılanlar, 1 Ocak 2035 tarihine kadar ilgilisinin talebi halinde tescil edilecekler. Bu tarihten sonra tescil edilmeyenlerin kara yolunda kullanılması yasak olacak.

1 Ocak 2035'e kadar tescil işlemi yaptırılmayan römork veya yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılacak veya resmedilecek.