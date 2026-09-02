Aracını İsraillilerin yaktığı Filistinli Semih el-Hamayli saldırıya uğradıklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aracını İsraillilerin yaktığı Filistinli Semih el-Hamayli saldırıya uğradıklarını söyledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Semih el-Hamayli'ye ait iki aracı kimyasal madde dökerek ateşe verdi. El-Hamayli, İsraillilerin ve İsrail ordusunun her gün kendilerine saldırdığını, çocukların da işkence gördüğünü belirterek uluslararası topluma seslendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da aracı İsrailliler tarafından yakılan Filistinli???????, her gün Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun saldırısına uğradıklarını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere düzenlediği saldırılar artarak devam ediyor. İsrailliler, Filistinlilerin evlerini kuşatıyor, araçlarını ve arazilerini yakıyor, canlarına kastediyor.

Bu saldırılardan biri gece 02.30 sularında işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde gerçekleştirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, belde sakinlerine ait iki aracı kimyasal madde dökerek ateşe verdi, duvara "intikam" yazarak Davut Yıldızı çizdi.

Hemen hemen her gün saldırıya uğrayan Beyta'da aracı İsrailliler tarafından yakılan Filistinli Semih el-Hamayli yaşadıkları zulmü AA muhabirine anlattı.

Araçları kimyevi madde sıkarak ateşe verdiler

El-Hamayli, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beni Zeytun bölgesinden gelerek kimyevi maddeler sıkarak araçları ateşe verdiğini, araçların anında alev alarak yandığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, daha sonra evinin karşısındaki duvara yönelerek etnik ayrımcı yazılar yazdığını belirten El-Hamayli, İsraillilerin duvara İbranice "intikam" yazdığını ve Davut Yıldızı çizdiğini belirtti.

"Nerede çocuk hakları?"

El-Hamayli, İsraillilerin toprak gasbını artırmasını "Burada Beyta'nın doğusunda bir park var, orası her gün İsraillilerin kaçak yapılanmalarına ve işgallerine maruz kalıyor." sözleriyle ifade etti.

"İsrailliler ile askerler her gün geliyorlar, bize kötü muamele yapıyorlar, işkence yapıyorlar, ellerinde sopalarla darp ediyorlar." diyen El-Hamayli, oğlunu göstererek şunları söyledi:

"Ordu (İsrail askerleri) onları (çocukları) alıyor, parkta dikenlerin üzerine yatırıyor, işkence yapıyor. Mesele çocuklarım sağlam duruyor mu durmuyor mu, meselesi değil. O yönüyle çocuklarım korkmuyorlar Allah'a hamdolsun."

İsrail işgalinin çocukların yüzündeki gülümsemenin de düşmanı olduğunu, yanan arabanın içinde kızının oyuncaklarının da bulunduğunu ve hepsinin yandığını belirten El-Hamayli, "Sabahları abluka altında işkenceye maruz kalmış küçük çocukların yüzünde bir gülümseme olsun diye etkinliklere gidiyoruz." dedi.

El-Hamayli, "Ölüm döşeğindeki bir kişinin çabalaması gibi bizimkisi, çevremiz Yahudi kaçak yapılanmalarıyla sarılı. Doğudan, batıdan, kuzeyden güneyden her taraftan sarılmış durumdayız. Her taraftan kuşatılmışız." ifadelerini kullandı.

"Nerede insan hakları, nerede uluslararası hukuk, uluslararası toplum, bırak bunları nerede çocuk hakları nerede?" diyerek uluslararası topluma seslenen El-Hamayli, İsraillilerin duvara yazdığı "intikam" yazısına değinerek sözlerini "Evin duvarına intikam yazıyorsun. Niye benden intikam almak istiyorsun? Ayakta, dik durduğumuz için mi intikam alıyorsun benden? Şanın bu intikamla olsun, bizimki de ona karşı koymakla." diye bitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları her geçen gün artıyor.

Bir taraftan Tel Aviv yönetimi, yeni yasa dışı Yahudi yerleşimleriyle bölgeyi Yahudileştirmeye çalışırken diğer taraftan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlileri zorla yerinden etmek amacıyla saldırılar düzenliyor.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Filistinlilere ait evleri, araçları, arazileri ateşe veriyor, taşlı ve sopalı saldırılar düzenliyor. Filistinli mağdurların ifadelerine göre, saldırıların ardından olay yerine gelen İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere arka çıkarak Filistinlileri alıkoyuyor, İsraillilerin ise bölgeyi terk etmesine müsaade ediyor.

Bu döngü işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde sürekli yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracını İsraillilerin yaktığı Filistinli Semih el-Hamayli saldırıya uğradıklarını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt "Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

18:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:28
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
17:48
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 19:10:22. #7.13#
SON DAKİKA: Aracını İsraillilerin yaktığı Filistinli Semih el-Hamayli saldırıya uğradıklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement