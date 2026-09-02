Aracını İsraillilerin yaktığı Filistinli Semih el-Hamayli saldırıya uğradıklarını söyledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da aracı İsrailliler tarafından yakılan Filistinli???????, her gün Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun saldırısına uğradıklarını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere düzenlediği saldırılar artarak devam ediyor. İsrailliler, Filistinlilerin evlerini kuşatıyor, araçlarını ve arazilerini yakıyor, canlarına kastediyor.

Bu saldırılardan biri gece 02.30 sularında işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde gerçekleştirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, belde sakinlerine ait iki aracı kimyasal madde dökerek ateşe verdi, duvara "intikam" yazarak Davut Yıldızı çizdi.

Hemen hemen her gün saldırıya uğrayan Beyta'da aracı İsrailliler tarafından yakılan Filistinli Semih el-Hamayli yaşadıkları zulmü AA muhabirine anlattı.

Araçları kimyevi madde sıkarak ateşe verdiler

El-Hamayli, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beni Zeytun bölgesinden gelerek kimyevi maddeler sıkarak araçları ateşe verdiğini, araçların anında alev alarak yandığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, daha sonra evinin karşısındaki duvara yönelerek etnik ayrımcı yazılar yazdığını belirten El-Hamayli, İsraillilerin duvara İbranice "intikam" yazdığını ve Davut Yıldızı çizdiğini belirtti.

"Nerede çocuk hakları?"

El-Hamayli, İsraillilerin toprak gasbını artırmasını "Burada Beyta'nın doğusunda bir park var, orası her gün İsraillilerin kaçak yapılanmalarına ve işgallerine maruz kalıyor." sözleriyle ifade etti.

"İsrailliler ile askerler her gün geliyorlar, bize kötü muamele yapıyorlar, işkence yapıyorlar, ellerinde sopalarla darp ediyorlar." diyen El-Hamayli, oğlunu göstererek şunları söyledi:

"Ordu (İsrail askerleri) onları (çocukları) alıyor, parkta dikenlerin üzerine yatırıyor, işkence yapıyor. Mesele çocuklarım sağlam duruyor mu durmuyor mu, meselesi değil. O yönüyle çocuklarım korkmuyorlar Allah'a hamdolsun."

İsrail işgalinin çocukların yüzündeki gülümsemenin de düşmanı olduğunu, yanan arabanın içinde kızının oyuncaklarının da bulunduğunu ve hepsinin yandığını belirten El-Hamayli, "Sabahları abluka altında işkenceye maruz kalmış küçük çocukların yüzünde bir gülümseme olsun diye etkinliklere gidiyoruz." dedi.

El-Hamayli, "Ölüm döşeğindeki bir kişinin çabalaması gibi bizimkisi, çevremiz Yahudi kaçak yapılanmalarıyla sarılı. Doğudan, batıdan, kuzeyden güneyden her taraftan sarılmış durumdayız. Her taraftan kuşatılmışız." ifadelerini kullandı.

"Nerede insan hakları, nerede uluslararası hukuk, uluslararası toplum, bırak bunları nerede çocuk hakları nerede?" diyerek uluslararası topluma seslenen El-Hamayli, İsraillilerin duvara yazdığı "intikam" yazısına değinerek sözlerini "Evin duvarına intikam yazıyorsun. Niye benden intikam almak istiyorsun? Ayakta, dik durduğumuz için mi intikam alıyorsun benden? Şanın bu intikamla olsun, bizimki de ona karşı koymakla." diye bitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları her geçen gün artıyor.

Bir taraftan Tel Aviv yönetimi, yeni yasa dışı Yahudi yerleşimleriyle bölgeyi Yahudileştirmeye çalışırken diğer taraftan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlileri zorla yerinden etmek amacıyla saldırılar düzenliyor.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Filistinlilere ait evleri, araçları, arazileri ateşe veriyor, taşlı ve sopalı saldırılar düzenliyor. Filistinli mağdurların ifadelerine göre, saldırıların ardından olay yerine gelen İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere arka çıkarak Filistinlileri alıkoyuyor, İsraillilerin ise bölgeyi terk etmesine müsaade ediyor.

Bu döngü işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde sürekli yaşanıyor.