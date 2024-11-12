Arafat’ın 20. Yıldönümü Anması

RAMALLAH, 12 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin'in merhum lideri Yaser Arafat'ın ölümünün 20. yıldönümünü anmak için düzenlenen etkinliğe katılan bir adam, 11 Kasım 2024.
Batı Şeria'daki Filistinliler, vefatının 20. yıldönümünde Filistin'in eski lideri Yaser Arafat'ı andı. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
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