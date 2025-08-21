Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a Dönemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a Dönemeyecek

21.08.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Arakanlı Müslümanların güvenliğe kavuşmadıkça Myanmar'a geri dönemeyeceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, Bangladeş'e sığınan bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya), kendilerine yönelik şiddet sona erene ve bu suçların failleri adalete teslim edilene kadar Myanmar'a geri dönemeyeceğini bildirdi.

BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması, Bangladeş'te bulunan Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son 18 ayda Arakan eyaletinde artan şiddetin yaklaşık 150 bin Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e kaçmasına neden olduğu kaydedildi.

BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizmasının, köylerin yakılması, sivillere yönelik cinayet, işkence ve tecavüz raporlarıyla ilgili yeni soruşturmalar başlattığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koumjian, Bangladeş'e zorla yerlerinden edilerek sığınan bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın, kendilerine yönelik şiddet sona erene ve failler adalete teslim edilene kadar Myanmar'a güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönemeyeceğini belirtti.

Arakanlı Müslümanlara yönelik korkunç suçlardan henüz kimsenin sorumlu tutulmadığına dikkati çeken Koumjian, "Bu suçların cezasız kalması şiddeti daha fazla körüklüyor. Arakanlı mültecilerin, Myanmar'daki evlerine dönmek istediklerini sürekli duyuyorum ancak bunu yalnızca güvenli olduğunda yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Koumjian'ın, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde düzenlenecek Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin "paydaşlar diyaloğu" toplantısına katılacağı da belirtildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Bangladeş, Politika, Myanmar, Güncel, Arakan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a Dönemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 19:32:50. #7.13#
SON DAKİKA: Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a Dönemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.