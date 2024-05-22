Arakanlı Örgütler, Myanmar'daki İnsan Hakları İhlallerine Son Verilmesi İçin Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Arakanlı Örgütler, Myanmar'daki İnsan Hakları İhlallerine Son Verilmesi İçin Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı

Arakanlı Örgütler, Myanmar\'daki İnsan Hakları İhlallerine Son Verilmesi İçin Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı

Burma Arakan Örgütü (BROUK), Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) ve Arakan Rohingya Birliği (ARU) dahil olmak üzere 28 Arakanlı örgüt, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik devam eden insan hakları ihlallerinin son bulması için uluslararası topluma çağrı yaptı. Arakan ordusuna baskı yapılmasını talep eden örgütler, uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanlara yardım ulaştırmasını ve insan hakları ihlallerini sona erdirmesini istedi. Açıklamada, Arakan'da yaşamaya devam eden Arakanlı Müslümanların zor durumda olduğu ve gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamadığı vurgulandı. Ayrıca, Myanmar askeri yönetimi de eleştirilerek, binlerce Arakanlı Müslüman erkeğin zorla askere alındığı belirtildi. Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri BM ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından 'etnik temizlik' veya 'soykırım' olarak adlandırılıyor.

22.05.2024 13:57
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Aralarında Burma Arakan Örgütü (BROUK), Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) ve Arakan Rohingya Birliğinin (ARU) bulunduğu 28 Arakanlı örgüt, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yönelik devam eden insan hakları ihlallerinin son bulması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Uluslararası toplumdan Budist militanların oluşturduğu Arakan (Arakha) ordusuna baskı yapılmasını talep eden 28 Arakanlı kuruluşun imzaladığı ortak açıklama, merkezi İngiltere'de bulunan Burma Arakan Örgütünün (BROUK) internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun "Arakanlı Müslümanlara yönelik kitlesel zorla yerinden etmeyi ve insan hakları ihlallerini sona erdirmesi" ve "uluslararası insancıl hukuka uyması için" Arakan ordusuna baskı kurması gerektiği kaydedildi.

İnsani yardımın "güvenli ve engelsiz" bir şekilde Arakanlı Müslümanların da aralarında bulunduğu Arakan eyaletindeki topluluklara ulaştırılması çağrısı yapılan açıklamada, bunun için "Uluslararası toplum, Arakan ordusu ile kararlı bir şekilde ilişki kurmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2016 ve 2017'deki saldırılardan sonra Arakan'da yaşamaya devam eden "600 bine yakın Arakanlı Müslüman'dan yalnızca üçte birinin eski evlerinde kaldığı", yerlerinden edilen Arakanlıların gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamadığı aktarıldı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinin sona ermesi için İngiltere'nin de Arakan ordusuna baskı yapmaya çağrıldığı açıklamada, Londra hükümetinin, bu krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acilen toplantıya çağırması gerektiği belirtildi.

Myanmar askeri yönetimi de eleştirildi

Açıklamada, Myanmar askeri yönetimi de eleştirilerek, "şubattan bu yana binlerce Arakanlı Müslüman erkeğin zorla askere alındığı" belirtildi.

Askeri yönetimin, Arakan eyaletinin Sittwe ve Buthidaung kentlerindeki Arakanlı Müslümanları "Arakan ordusunu kınamak için düzenlediği protestolara katılmaya zorladığına" da dikkat çekildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Myanmar, Arakan, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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