Arakçi, Beyaz Saray'a iki günlük önerisinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi - Son Dakika
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Arakçi, Beyaz Saray'a iki günlük önerisinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi

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Arakçi, Beyaz Saray\'a iki günlük önerisinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi
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Arakçi, Amerikalı seçmenlerin karar verdiğini, Beyaz Saray'ın da karar verme zamanı geldiğini söyledi. İki günlük önerisinin hâlâ geçerli olduğunu, tüm cephelerde savaşı bitirme dahil şartları yerine getirmelerini ya da savaşçılarının cehennemi yağdırmasını izlemelerini istedi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikalı seçmenlerin kararını verdiğini, artık Beyaz Saray'ın da kendi kararını verme zamanı geldiğini belirterek, Beyaz Saray'a "İki günlük önerimiz hala geçerli: Tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere şartları yerine getirin ya da savaşçılarımızın sehennemi yağdırışını izleyin" diye seslendi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'deki seçimlere işaret etti. Arakçi  "Amerikalı seçmenler kararlarını verdiler. Artık Beyaz Saray'ın da kendi kararını verme zamanı geldi. İki günlük önerimiz hala geçerli: Tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere şartları yerine getirin, sonuçları göreceksiniz. ya da savaşı seçin ve uyanık, savaş tecrübesi kazanmış Savaşçılarımızın cehennemi yağdırışını izleyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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