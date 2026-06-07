Aral Gölü Küçülmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Aral Gölü Küçülmeye Devam Ediyor

Aral Gölü Küçülmeye Devam Ediyor
07.06.2026 15:40
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Çin, Aral Gölü'nün çatışan ekolojik sorunları için Orta Asya ile işbirliği yapıyor.

ALMATI, 7 Haziran (Xinhua) -- Kazakistan ile Özbekistan arasında yer alan ve bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral Gölü küçülmeye devam ediyor. Gölün yüzölçümü, 1960'lardan bu yana kontrolsüz su kullanımı ve iklim değişikliği sebebiyle yüzde 90'ın üzerinde küçüldü.

Çin, söz konusu çevre krizinin çözümü için Orta Asya ülkeleriyle ortak çalışmalara başladı. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Xinjiang Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü, 2013 yılında bölgesel ortaklarıyla işbirliğine giderek merkezi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yer alan ve Kazakistan, Kırgızistan ile Tacikistan'da ofisleri bulunan Orta Asya Ekoloji ve Çevre Araştırma Merkezi'ni kurdu. Bu merkez su tasarrufu, çölleşmeyle mücadele, tuzlu-alkali toprakların ıslahı ve ekolojik rehabilitasyon alanlarındaki bilimsel araştırmalar ile uygulamalı önlemler için ortak bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

Orta Asya Çevre ve İklim Değişikliği Araştırmaları Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şahriyor Nurulloev, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çinli ortaklarımızla birlikte, Aral Gölü bölgesinde ekolojik restorasyon ve arazi ıslahını ilerletmeyi, bölge sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve bölgenin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeyi umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

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