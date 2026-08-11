Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de mahkemenin devrik lider Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed ve kuzeni Atıf Necib hakkında verdiği idam kararı başkent Şam'da büyük coşku ve sevinçle karşılandı. Şam'daki Adliye Sarayı çevresinde toplanan Suriyeliler, Beşşar Esed ve eski rejim yetkilileri hakkında açıklanan idam kararı sonrası sevinç gösterileri düzenledi. Göstericiler, Esed rejimi tarafından öldürülen Suriyelilerin fotoğraflarını taşıdı.

Suriye'de mahkemenin devrik lider Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed ve kuzeni Atıf Necib hakkında verdiği idam kararı ülkede büyük coşku ve sevinçle karşılandı.

YAKINLARI KAYBEDENLER KARARDAN MUTLU

Şam'daki Adliye Sarayı çevresinde toplanan Suriyeliler, Beşşar Esed ve eski rejim yetkilileri hakkında açıklanan idam kararı sonrası sevinç gösterileri düzenledi. Suriyeliler, açıklanan karar sonrası yaşadıkları sevinci ve duygularını anlattı. 

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

Suriye'nin Dera kentinde 2011'de başlayan olaylarda yakınlarını kaybeden Adnan Mesalime, devrik rejim yetkilileri hakkında verilen karardan çok memnun olduklarını dile getirdi. Aralarında Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed ve kuzeni Atıf Necib'in de bulunduğu eski rejimin bazı yetkililerinin yargılandığı davada sanıklar hakkında verilen idam kararını doğru bulduğunu vurgulayan Mesalime, yargılama sürecinin kesinlikle hukuki usullere uygun yürütüldüğünü ifade etti.

"GERÇEK BİR YARGILAMAYDI"

Mesalime, davanın uluslararası denetim ve gözetim altında yürütüldüğünü, insan hakları kuruluşları ile uluslararası örgütlerin duruşmaları takip ettiğini vurguladı.

Davacıların taleplerini sunabildiğini, sanıklara da kendilerini savunma ve tanık gösterme imkanı tanındığını belirten Mesalime, "Bu, devrik rejim dönemindeki mahkemelerde yapılan yargılamalar gibi değildi, gerçek bir yargılamaydı." dedi.

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

"ASIL BÜYÜK BAYRAM DERA'DA"

Kararın geçiş dönemi adaletinin sağlanması ve mağdurların haklarının teslim edilmesi açısından doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyleyen Mesalime, "Suriye halkına karşı suç işleyenlerin hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Dera halkının uzun yıllar büyük zulme maruz kaldığını vurgulayan Mesalime, "Dera halkı bugün çok mutlu. Bugün bizim için bayram. Ancak asıl büyük bayram Dera'da." ifadelerini kullandı.

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

MAHKEMENİN ALDIĞI KARAR DERA HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dera'da 2011'de başlayan olaylarda yakınlarını kaybeden bir diğer Suriyeli olan Ramzi Ebu Nebut da eski rejim yetkilileri hakkında verilen mahkeme kararının geçiş dönemi adaletinin sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Ebu Nebut, mahkeme sürecinde yasal yargılama usullerinin yerine getirildiğini belirtti.

Dera halkının uzun yıllar zulme maruz kaldığını ve çok sayıda ailenin yerinden edildiğini dile getiren Ebu Nebut, mahkemenin aldığı kararın tüm Suriyeliler, özellikle de Dera halkı için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ebu Nebut, kararın tüm Suriyelilere adaletin sağlanacağı yönünde bir mesaj vermesini ve mağdurların haklarının teslim edilmesi sürecinin başlangıcı olmasını temenni etti.

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler
Kaynak: AA

Beşşar Esed, Esed Rejimi, Beşar Esed, Politika, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Deger Hasan Deger:
    ee beşar eşed nerede:) 5 1 Yanıtla
  • Halil ibrahim Can Halil ibrahim Can:
    putinin yanında 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    istediğiniz Beşar Esad gitti yandaşlarını idam ediyorsunuz artık gidin buradan her şey yolunda gidin ülkeden 0 1 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    bunlar da kendi kendini tatmin ediyorlar işte. Beşar Rusya'da kurallar gibi takılıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de "Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de 2 vekil “hayır” dedi: Herkes o ismin peşinde Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de 2 vekil “hayır” dedi: Herkes o ismin peşinde
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
17:46
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
16:14
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: “Uyuşturucu etkisindeydik“ dediler
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: "Uyuşturucu etkisindeydik" dediler
15:42
Türkiye’nin hamleleri sonrası İsrail’den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
14:52
Eren Bülbül’ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
14:00
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 20:25:12. #7.12#
SON DAKİKA: Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.