Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor - Son Dakika
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Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

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Oyuncu Seray Kaya, yeni sinema filmi "Sultana"da canlandıracağı direk dansçısı Tülay karakteri için özel bir hazırlık sürecine girdi. Profesyonel direk dansı dersleri almaya başlayan oyuncu, antrenmanlarından kısa görüntüler de paylaştı.

Başarılı oyuncu Seray Kaya, yeni sinema filmi "Sultana" için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

ÖZEL EĞİTİM ALDI

Seray Kaya, kariyerinde farklı bir heyecan yaşıyor. Yeni projesi "Sultana" için çalışmalarına ağırlık veren güzel oyuncu, sinemaseverlerin karşısına oldukça iddialı bir karakterle çıkmaya hazırlanıyor. Filmde direk dansçısı "Tülay" karakterini canlandıracak olan Kaya, bu özel rol için haftalar öncesinden kollarını sıvadı. Karakterine en iyi şekilde bürünebilmek ve rolünün gerektirdiği fiziksel performansı eksiksiz sergileyebilmek için özel bir eğitim sürecine giren başarılı oyuncu, profesyonel direk dansı (pole dance) dersleri almaya başladı.

Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

HAZIRLIK SÜRECİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Disiplinli bir hazırlık kampı geçiren Seray Kaya, stüdyodaki yorucu antrenman anlarını hayranlarından da saklamıyor. Güzel oyuncu, eğitim sürecinde kaydettiği kısa videoları kendi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine "Sultana" filminin hazırlık sürecinden renkli kesitler sundu. 

Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Seray Kaya, Magazin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    ahlaksızlık olmuş sanat. soruyorum bunun kime ne faydası var 13 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    babasının gururu 6 0 Yanıtla
  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    ben bakmayım abdestim kaçar???????????? 0 2 Yanıtla
  • Şafak Geçim Şafak Geçim:
    Tam olarak kendisine göre bir rol bulmuş 2 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Sanatı beceremeyen bedenini sergileyip sanatçıyım diye geçiniyor :) yazık 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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