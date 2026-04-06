Aranan Hükümlü Gebze'de Yakalandı

06.04.2026 16:11
30 yıl hapsi bulunan U.K., Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis tarafından yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 3 farklı suçtan 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., polis tarafından yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Dolandırıcılık' ve 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma' suçlarından 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ve 87 bin 100 TL para cezası bulunan U.K.'yi Gebze'de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen U.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

