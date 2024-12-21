Aranan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 8 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında da 8 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 900 lira adli para cezası bulunan ve "dolandırıcılık", "belgede sahtecilik", "yağma" gibi suçlardan 29 aranma kaydı olan E.Ü'yü (30) Darıca ilçesinde gözaltına aldı.

E.Ü'nün aynı zamanda ilçedeki bir yağma ve kasten yaralama olayının da şüphelisi olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.