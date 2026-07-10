Aranan Şahıs İzmir\'de Yakalandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 27 yıl 2 ay 22 gün hapis ve 194 bin TL adli para cezasıyla aranan S.S. (27), polis ekiplerince yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekiplerce, Bostanlı bölgesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Caher Dudayev Caddesi'nde durdurulan S.S.'nin, yapılan sorgusunda; 'Çek Kanununa Muhalefet' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından toplamda 27 yıl 2 ay 22 gün hapis ve 194 bin TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. S.S., polis ekiplerince Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.