Arap Birliği'nden İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Arap Birliği'nden İsrail'e Sert Tepki

05.07.2026 23:58
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Arap Birliği, İsrail'in Lübnan'daki barbarca saldırılarını kınadı ve uluslararası topluma çağrı yaptı.

Arap Birliği, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir mahalleyi patlayıcılarla yerle bir etmesini "barbarca bir eylem" olarak nitelendirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde bir mahalleyi patlayıcılarla yerle bir ettiğini belirtti.

İsrail'in bununla "acımasız ve barbarca eylemlerini sürdürdüğünü" ortaya koyduğuna dikkati çeken Fehmi, "Bölge sakinlerine yönelik toplu cezalandırma yaklaşımı, uluslararası insancıl hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Fehmi, bölge halklarına karşı sürdürülen bu vahşi tutumun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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