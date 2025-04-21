Arap Birliği Zirvesi Irak'ta Yapılacak

BAĞDAT, 21 Nisan (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani pazar günü yaptığı açıklamada önümüzdeki ay Bağdat'ta düzenlenecek 34. Arap Birliği zirvesinin Arap dünyası için büyük önem taşıyan sonuçlar doğuracağını söyledi.

Es-Sudani'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan bu açıklamayı Bağdat'ta düzenlenen Arap Parlamentosu toplantılarına katılan Parlamento Başkanı Muhammed Ahmed El-Yamahi ve diğer temsilcilerle bir araya geldiği sırada yaptı.

Es-Sudani, zirvenin büyük bölgesel zorluklar yaşanırken gerçekleşeceğini ve Irak'ın zirvenin sonuçlarının, içinde bulunulan dönemin ciddiyetini yansıtmasını sağlamaya odaklandığını sözlerine ekledi.

El-Yamahi ise Irak'a minnettarlığını sundu ve ülkenin özellikle Filistin ve Gazze konusu başta olmak üzere Arap meselelerine yönelik destekleyici tutumunu övdü.

34. Arap Birliği zirvesi 17 Mayıs'ta Bağdat'ta düzenlenecek.