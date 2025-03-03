Arap Parlamentosu'ndan İsrail'e Kınama

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Arap Parlamentosu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini durdurmasını kınayarak, bunun bir savaş ve insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

Arap Parlamentosu, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesinin girişinin durdurulması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalin Gazze'ye yardım girişini durdurma kararını kınıyor ve bunu bir savaş ve insanlığa karşı suç olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın kınandığı açıklamada, bunun, uluslararası insancıl hukukun ve sivillere yardım ulaştırılmasını garanti eden uluslararası sözleşme ve anlaşmaların açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM'yi sorumluluklarını üstlenmeye ve "işgalci" İsrail'i derhal ve koşulsuz yardım yapmaya mecbur kılması için acilen harekete geçmeleri çağırısı yapılarak, "Özellikle Ramazan ayında Filistinlilere karşı açlık silahı kullanılarak masum insanların hayatlarının tehlikeye atılmasına karşı uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi dünkü açıklamasında, Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD'nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmişti.