Arap Ülkelerinden Trump'a Tepki - Son Dakika
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Arap Ülkelerinden Trump'a Tepki

Donald Trump'ın Filistinlilerin sürgünü çağrısına Arap ülkeleri ve İİT'den sert yanıt.

27.01.2025 20:17
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Arap ülkeleri ile kurumları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısına tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin davasının tasfiyesini ve halkını vatanlarından sürmeyi hedefleyen, geçici ya da uzun vadeli planları reddettiğini ve kınadığını açıkladı.

Uluslararası toplumu, iki devletli çözümün uygulanması konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran İİT, bu çözümün, " İsrail'in işgal ve sömürge yerleşimlerini" sona erdirmesini, "Filistin halkının kendi kaderini tayin" hakkını kullanmasını ve 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin egemenliğini tesis etmesini sağlaması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ister yerleşimlerle, ister toprakların ilhak edilmesiyle, isterse bu topraklardan sahiplerinin geçici ya da uzun vadeli olarak sürülmesiyle gerçekleşmiş olsun Filistin halkının devredilemez haklarına müdahalenin reddedildiği belirtildi.

Bu tür müdahalelerin istikrarı tehdit ettiği ve "bölgedeki çatışmanın daha da genişlemesi ve halklar arasında barış ve birlikte yaşama umutlarını zedeleme riski taşıdığı" ifade edilen açıklamada, çözümün Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın birliği bağlamında, Doğu Kudüs dahil, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 4 Haziran 1967 sınırlarına uygun, Filistin devletinin ulusal topraklarının tamamında vücut bulmasını içeren iki devletli çözümün fiilen uygulanmaya başlanması için çalışılması gerektiği vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de "Ürdün'ün, sürgünü reddetmesinin sabit ve değişmez bir ilke olduğunu ve bu ilkenin istikrar ve barış için gerekli olduğunu" kaydetti.

Safedi, "Filistin meselesinin çözümü Filistin'de olmalıdır, Ürdün Ürdünlülerindir, Filistin Filistinlilerindir." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Birliğinden yapılan açıklamada da "Filistin halkını topraklarından koparma girişimlerinin, ister sürgünle, ister ilhakla, ister yerleşimlerin genişletilmesiyle gerçekleşsin, geçmişte başarısız olduğu, reddedildiği ve uluslararası hukuka aykırı olduğu" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, "insanların zorla topraklarından sürülmesinin ve göç ettirilmesinin başka bir isimle anılamayacağını, bunun ancak etnik temizlik olarak adlandırılabileceği" vurgulandı.

Arap Birliği, "iki devletli çözümü barışa giden yol olarak gören tüm dünya devletlerini, bu çözümün uygulanması için derhal ve ciddi bir süreci başlatmaya ve bunu en kısa sürede hayata geçirmeye" çağırdı.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinden Trump'a Tepki - Son Dakika

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