Ardahan-Ardanuç Karayolu 12 ay trafiğe açık kalsın talebi

Ardahan- Ardanuç yolu 12 ay trafiğe açık kalsın talebi
ARDAHAN - Ağır kış şartları nedeniyle kış boyunca trafiğe kapatılana Ardahan-Ardanuç Karayolu'nun sürekli açık kalması için bölge halkı yetkililerden talepte bulundu.
Ardahan'da kışın kapatılan yollar statüsünde olan Ardahan-Ardanuç Karayolu, yaklaşık 4-5 ay süreyle trafiğe kapatılıyor. Bölge halkı, Ardahan-Ardanuç kara yolunun kışın yaklaşık 5 ay araç geçişlerine kapandığını ve bunun bölgedeki ekonomi ve turizmi olumsuz etkilendiğini ifade ettiler.
Karayollarınca Ardahan-Ardanuç kara yolunun herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması amacıyla her kış mevsiminde trafiğe kapatılıyor. Ardahan Merkeze bağlı Bağdeşen köyü halkından Bayram Bozkurt, bu karayolu mevsimlik olarak ulaşıma açık tutulduğunu söyleyerek, "Bölge halkı için büyük önem arz eden Ardahan-Ardanuç yolu maalesef kış aylarında kapalı tutuluyor. Güvenli bir yol güzergahı burası. Bizim talebimiz Bülbülan geçidinde bakımevinin kurulması ve yılın 12 ayı boyunca trafiğe açık tutulması gerekir. Sadece bu yolun mevsimlik olarak açık tutulması bizim için yeterli değil. Bu güzergahı Ardahan'ı Kafkaslara bağlayan Posof Türkgözü gümrük kapısı ile Çıldır Aktaş gümrük kapısını kullanan TIR süsücüleri de kullanmakta. Yni her açıdan önem arz eden bu güzergahın yıl boyu açık kalmasını talep ediyoruz" dedi.
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