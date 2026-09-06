Ardahan Çıldır yolunda dolu etkili oldu, Meryem Geçidi beyaza büründü
Ardahan-Çıldır kara yolunda sağanak sonrası etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu, Meryem Geçidi mevkisini beyaza bürüdü. Sürücüler, kontrollü ve zorlu bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
ARDAHAN-Çıldır kara yolu, sağanak ardından etkili olan dolu yağışıyla beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte gün içerisinde etkili olan sağanak yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Özellikle Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem Geçidi mevkisi fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Yolda araç, kontrollü olarak ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ardahan Çıldır yolunda dolu etkili oldu, Meryem Geçidi beyaza büründü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?