Ardahan'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde saç ve cilt sağlığı paneli yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde saç ve cilt sağlığı paneli yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan\'da Dünya Kız Çocukları Günü\'nde saç ve cilt sağlığı paneli yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Üniversitesinde Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen "Mavi Dokunuşlar" panelinde saç ve cilt sağlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve stresin etkileri anlatıldı. Panelin öğrencilerin sağlık bilincine ve mesleki gelişimine katkı sunması hedeflendi.

Ardahan Üniversitesinde, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen "Mavi Dokunuşlar" panelinde saç ve cilt sağlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve stresin fiziksel etkileri konularında katılımcılara bilgi verildi.

Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Saç ve Güzellik Bakımı Kulübü tarafından, Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ve Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğretim Görevlisi Beyhan Doğan, burada yaptığı konuşmada, saç ve cilt sağlığının yalnızca dış görünüşle sınırlı olmadığını, bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığıyla da yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Etkinliğin, öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlenmesine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirten Doğan, doğru bilgiye ulaşmanın ve alanında uzman kişilerden yararlanmanın önemine dikkati çekti.

Panelde Uzman Dr. Betül Boğar, "saç ve deri sağlığını etkileyen içsel ve dışsal faktörler", Uzman Dr. Oğuzhan Yıldız, "HIV ve bulaşıcı hastalıklardan korunma", Psikolog Buse Polat da "Stresin saç ve tırnak sağlığı üzerindeki etkileri" konulu sunum yaptı.

Etkinliğe, Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
ArdahanEğitimSağlıkGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:21:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Ardahan'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde saç ve cilt sağlığı paneli yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei