Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Ardahan\'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Ardahan'da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Afganistan uyruklu bir kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 12:07
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Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda, E.A. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Afganistan uyruklu bir kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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