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Ardahan'da kar esareti: Yollar kapandı, zincirleme kazalar meydana geldi - Son Dakika
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Ardahan'da kar esareti: Yollar kapandı, zincirleme kazalar meydana geldi

Ardahan ilinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardahan-Kars ve Ardahan-Çıldır karayolunda zincirleme kazalar meydana geldi. Vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi. Eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Ardahan\'da kar esareti: Yollar kapandı, zincirleme kazalar meydana geldi
25.12.2023 - 20:02,  Güncelleme: 20:13
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Ardahan'da kar esareti: Yollar kapandı, zincirleme kazalar meydana geldi

Kar nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Ardahan'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar ve tipi nedeniyle 57 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ardahan- Kars ve Ardahan- Çıldır karayolunda TIR'lar birbirine girdi.

Ardahan il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. Kentte etkili olan kar fırtınası nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Tipi şeklinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Ardahan-Kars ve Ardahan-Çıldır Karayolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. İl genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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