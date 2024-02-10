Ardahan\'da Kar Yağışı ve Çığ Sonucu 10 Konut ve 12 Ahır Çöktü

ARDAHAN'da 5 Şubat günü başlayan ve iki gün boyunca devam eden kar yağışı, fırtına ve çığ yüzünden köylerde 10 konut, 12 ahır çatı çökmesi meydana geldi. Olaylarda 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Yıkılın ev ve ahırlarda inceleme yapan Vali Hayrettin Çiçek, vatandaşların zararının karşılanması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Doğu Anadolu'nun 1900 metre rakımıyla en yüksek kentlerinden biri olan Ardahan'a son 55 yılın en yoğun karı yağdı. Kent merkezinde 95 santimetreyi bulan kar kalınlığı, kırsalda 120 santim, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi geçti. Son yılların en yoğun yağışığını alan Ardahan'da kırsal kesimlerdeki köy evleri ile ahırlar karın ağırlığına dayanamadı. Kent merkezine bağlı Sulakyurt, Ardıçdere ve Bağdeşen köyü ile Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde ve Damal ilçe merkezinde 10 konutun çatısı ile 12 ahır yıkıldı. Ahırlarda 12 büyükbaş hayvan telef oldu. AFAD ekipleri, zarar gören konut ve ahırlarda hasar tespit çalışması başlattı.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, köyleri ziyaret ederek, hasar gören konutlar ile ahırlarda incelemede bulundu. Kar yağışı sonrası devlet kurumlarının harekete geçtiğini ve zararların karşılanacağını ifade eden Vali Çiçek, şunları söyledi: 'Ardahan çok yoğun kar yağışı aldı. Kar rahmet ve bereket demek ancak beraberinde yolların kapanmasıyla birlikte çeşitli sıkıntılara sebebiyet verdi. Yağışın hemen akabinde Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdare ve Jandarma canhıraş bir şekilde çalışarak yollarını açtı. Yoğun kar ile birlikte Ardahan merkez ile Posof ve Damal ilçelerinde 6 köyümüzde vatandaşlarımızın çatı çökmesi, ahırlarının yıkılması ve ufak çaplı çığ nedeniyle afetler yaşadı. Devletimizin kurumları hemen afete müdahale ettiler. Ahırlarda kurtarılan ve ölen hayvanlar oldu. Şuanki tespitlerimize göre telef olan hayvan sayısı 12. 10 konut ile 12 ahırda hasar meydana gelmiş durumda. Ekiplerimiz gerekli tespitleri yaptılar. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu vatandaşlarımızın zararını tazmin etme noktasında gerekenler yapılacak. Devletimiz vatandaşın yanında."(DHA)
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