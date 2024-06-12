Ardahan'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme hizmeti - Son Dakika
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Ardahan'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme hizmeti

Ardahan'da Kurban Bayramı'na yaklaşılırken, vatandaşlar seyyar tezgahlarda bıçaklarını biletmeye başladı. Bıçak ustaları yoğun talep nedeniyle akşam saatlerine kadar çalışmaya devam ediyor. Bıçak ustası Halil Bulutlar, bayram dolayısıyla bıçakların bakımını yapmak için mesaiye başladığını belirtti. Her yıl Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai yaptığını söyleyen Bulutlar, günlük ortalama 100 bıçağın bakımını yapmayı planladığını ifade etti.

12.06.2024 11:15
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Ardahan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurulan seyyar tezgahlarda bıçaklarını biletmeye başladı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da seyyar tezgah kuran bıçak ustaları, yoğun talep nedeniyle akşam saatlerine kadar çalışmayı sürdürüyor.

Tezgahını kentin işlek noktalarından Kongre Caddesi'nde kuran bıçak ustası Halil Bulutlar, AA muhabirine, bayram dolayısıyla bıçakların bakımını yapmak için mesaiye başladığını söyledi.

Yıllardır her Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai yaptığını anlatan Bulutlar, "Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurban edilecek hayvanın kesiminin işkenceye dönüşmemesi için bu işimiz çok önemli. Parası olan olmayan herkesi bekliyorum. Günlük ortalama 100 bıçağın bakımını yapmayı planlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme hizmeti - Son Dakika

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