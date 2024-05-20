Ardahan\'da mahsur kalan koyun AFAD ve JAK ekipleri tarafından kurtarıldı

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Ardahan'da vadi yamacında mahsur kalan koyunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.

Çıldır ilçesine bağlı Kaşlıkaya köyünde yaşayan bir çiftçiye ait koyunun vadi yamacında mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Bölgeye giden AFAD ve JAK ekipleri, halat yardımıyla indikleri bölgeden koyunu kurtarıp sahibine teslim etti.

Büyük mutluluk yaşayan çiftçi, ekiplere teşekkür etti.