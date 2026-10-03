Ardahan'da sağanak yükseklerde kara dönünce Kısır Dağı zirvesine ilk kar yağdı - Son Dakika
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Ardahan'da sağanak yükseklerde kara dönünce Kısır Dağı zirvesine ilk kar yağdı

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Ardahan'da gece etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı; Çıldır ve Ardahan sınırındaki 3 bin 197 metre yüksekliğindeki Kısır Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Çıldır tarafından görülebilen zirvede sis de etkili oldu.

Ardahan'da Kısır Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karının düşmesiyle beyaza büründü.

Kentte gece etkili olan sağanak, bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çıldır ve Ardahan sınırında bulunan 3 bin 197 metre yüksekliğindeki Kısır Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Çıldır tarafından görülebilen zirvede sis de etkili oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ardahan'da sağanak yükseklerde kara dönünce Kısır Dağı zirvesine ilk kar yağdı - Son Dakika
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