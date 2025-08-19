Ardahan\'da Sineklerin Ölüm Dansı Başladı

Ardahan'da, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" başladı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Ardahan köprüsünde akşam saatlerinde toplanan çok sayıdaki sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Lamba ışığında toplanan sineklerin "ölüm dansı"nın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

"Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan sinekler, yaklaşık yarım saat kanat çırptıktan sonra ölüyor.

Vatandaşlardan Ferhat Baltacı, AA muhabirine, sineklerin ilginç ölümüne her yıl şahit olduklarını belirterek, ancak bu yıl gecikmeli göründüklerini ifade etti.