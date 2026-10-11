Ardahan\'da Yılmaz tedavi almadan, Kilis\'te Karabaş destekle sigarayı bıraktı

ARDAHAN/ GÜNAY NUH/ İBRAHİM ÖZCAN - Ardahan ve Kilis'te sigara bağımlılığından kurtulup dumansız hayata "merhaba" diyenler, süreçte yaşadıklarını anlatıp bağımlılara tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, 26 yaşındaki Alican Yılmaz ve 40 yaşındaki infaz koruma memuru Abdullah Karabaş'ın sigara bağımlılığından kurtulma hikayesi anlatıldı.

Alican Yılmaz, Aydın'da lise yıllarında arkadaşlarının sözlerinden etkilenerek sigaraya başladı, tütün bağımlısı haline geldi.

Günde iki paket sigara tüketen Yılmaz, ilerleyen yıllarda uyku düzensizliği ve nefes darlığı gibi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Üniversite eğitimi için 2019'da Ardahan'a gelen Yılmaz, katıldığı gönüllülük faaliyetleri sırasında Yeşilay ekibiyle tanıştı.

Yeşilay bünyesinde yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarına gönüllü olarak katılan Yılmaz'ın sigaraya yönelik düşünceleri de zamanla değişmeye başladı.

Yeşilay Ardahan Şube Başkanı Tolgay Gökdemir'in sigara kullanımına karşı sürekli uyarıları ve desteğiyle alışkanlığını sorgulamaya başlayan Yılmaz, "Ben, Yeşilay Başkanı ile geziyorum ama sigara içiyorum. Bu çok doğru değil." düşüncesiyle sigarayı bırakmaya karar verdi.

Herhangi bir tıbbi tedavi almadan sigarayı bırakan Yılmaz, artık sigara dumanına maruz kaldığında dahi rahatsızlık duyuyor.

Evlendikten sonra Ardahan'a yerleşen Yılmaz, AA muhabirine, sigarayı bırakmasında Yeşilay Ardahan Şube Başkanı Tolgay Gökdemir'in önemli katkısı olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerinin katıldığı faaliyetlerde bulunduğunu, Yeşilay Ardahan Şubesi'ne gönüllü olarak geldiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"O süreçte zaten üniversite öğrencisi olduğum için boş zamanlarımızda okullara gittik. Gerekli önleyici faaliyetlerde bulunduk. Gerek esnaf ziyaretleri yaptık gerekse de üniversite öğrencileriyle yine beraber olduk. Bu süreçte tütün kullanımına karşı zaten fikirlerim değişmeye başladı."

Sigarayı bırakmak için herhangi bir tedavi görmediğini, bu kararında bulunduğu sosyal çevrenin etkili olduğunu anlatan Yılmaz, "Başkanın sürekli gözü benim üzerimde. Bu sefer çekiniyor insan. 'Yeşilay Başkanı'nın yanında geziyorum ama bak yanındaki adama ne derler' gibisinden bir baskıyla sigara kullanımımı bitirdim." ifadelerini kullandı.

"Senden adam mı olur? Adam dediğin sigara içer"

Sigaraya başlama sürecinde arkadaş çevresinin etkili olduğunu dile getiren Yılmaz, okul yıllarında kendisine söylenen sözlerin tütün kullanımını bir güç ve yetişkinlik göstergesi olarak görmesine neden olduğunu anlattı.

Arkadaşlarının "Senden adam mı olur? Adam dediğin sigara içer." sözünden etkilenerek sigara kullanmaya başladığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben de bu lafın üzerine tütün kullanımının bir adamlık göstergesi olduğu yönünde o dönemki şartlarda bir eğilim oluşmaya başladı. Evet dedim 'Ben adamım yani.' 'Ben de içerim.' dedim. Sigarayı aldım. 'İçer misin, içmez misin?' 'Ben de içerim.' dedim. Aldım elime, bir dal şeklinde. Yaktım ama tabii doğal olarak vücudum daha önce tanımadığı bir madde olduğu için bir rahatsızlık geçirdim ufak çaplı. Daha sonrasında kendime geldim. Tekrar istedim. Rahatsızlaşınca alay etmeleri oldu. Onlara rağmen ama inatla içtim."

Sigarayı bıraktıktan sonra yaşamında önemli değişiklikler olduğunu belirten Yılmaz, "Artık uzak mesafede içilen sigaranın dumanının rahatsız edici bir kokusu var." dedi.

Yeşilay gönüllülüğü sigarayı bırakmasında etkili oldu

Yeşilay Ardahan Şube Başkanı Tolgay Gökdemir de Alican Yılmaz ile tanıştıkları dönemde yoğun şekilde sigara kullandığını söyledi.

Yılmaz'ın bağımlılıktan kurtulabileceğine inandığını ve bu süreçte kendisine destek olmaya çalıştığını belirten Gökdemir, "Alican kardeşimizle ilk tanıştığımızda maalesef sigara bağımlısıydı. Alican'ın bu tütün bağımlılarını kurtaracağına inandım. Ondan sonra Alican'la uğraşmaya başladım. Engellemeye çalıştım ve başarılı olduk." diye konuştu.

Destekle 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu

Kilis'te yaşayan 40 yaşındaki infaz koruma memuru Abdullah Karabaş da Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde aldığı destekle 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Sigara kullandığı dönemde öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan Karabaş, şikayetlerinin artması üzerine sigarayı bırakmaya karar verdi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Karabaş, uzman desteği ve ilaç tedavisiyle yaklaşık 5 ayda sigarayı bıraktı.

Sigara kullanmaya arkadaş çevresinin etkisiyle başladığını anlatan Karabaş, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıl süren bağımlılığının yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Tedavi sürecinde uzman desteğinin önemine dikkati çeken Karabaş, düzenli ilaç kullanımı ve poliklinik desteğiyle sigarayı tamamen bıraktığını belirtti.

"Nefes almam çok değişti"

Karabaş, sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinin arttığını ifade ederek, "Sigarayı bıraktıktan sonra nefes almam çok değişti. Acının ve tatlının tadına vardım. Önceden sabahları uyanamıyor, sürekli alarmlarımı erteliyordum ama şimdi sabah olunca uyanabiliyorum." dedi.

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere uzman desteği almalarını öneren Karabaş, "Biz sigaradan daha güçlüyüz. 'Bir taneden bir şey olmaz.' deyip asla sigara içmeyelim." şeklinde konuştu.

Sigarayı bıraktıktan sonra bağımlı arkadaşlarına da Sağlıklı Hayat Merkezi'ni önerdiğini belirten Karabaş, arkadaşlarının da sigarayı bıraktığını kaydetti.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Turgay Happani ise merkezde ücretsiz sigara bırakma danışmanlığı hizmeti sunduklarını söyledi.

Başvuranların bağımlılık düzeylerini değerlendirdiklerini ifade eden Happani, kişiye özel tedavi planı kapsamında ilaç tedavisi, motivasyon görüşmeleri ve kontrol muayeneleriyle süreci takip ettiklerini belirtti.

Happani, sigarayı bırakmak isteyenleri Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurmaya davet etti.