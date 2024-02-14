Ardahan'da yoğun kar nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardahan'da yoğun kar nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ardahan\'da yoğun kar nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü, sarıçamlardan oluşan Çamlıçatak Ormanlığı'nda yemleme çalışması yaparak ot, et ve kuru yemiş bıraktı. Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'ın zengin hayvan türlerine sahip olduğunu belirterek, doğal çeşitliliğin korunması adına yapılan çalışmaları takdir etti.

14.02.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü, emniyet ve jandarmanın desteğiyle, sarıçamlardan oluşan Çamlıçatak Ormanlığı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Doğaya ot, et ve sincaplar için kuru yemiş bırakıldı, bazı noktalara kuş yuvaları asıldı.

Çalışmalara katılan Vali Hayrettin Çiçek, gazetecilere, Ardahan'ın yoğun yağış aldığını, bu nedenle yaban hayvanlarının yem bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Bu hayvanlar için belirli aralıklarla yemleme çalışması yaptıklarını ifade eden Çiçek, "Ardahan, çok çeşitli hayvan türlerini barındıran bir coğrafya. Ormanlarımızda karacalar, vaşak gibi hayvanlar koruma altında olan hayvanlar. Kurumlarımız bu doğal çeşitliliğin gelecek nesillere aktarımı adına faaliyetler yürütüyor. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ardahan, Hayvanlar, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da yoğun kar nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 10:25:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da yoğun kar nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement