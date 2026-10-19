Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksattı, Üniversite Kavşağı'nda görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksattı, Üniversite Kavşağı'nda görüş mesafesi düştü

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Ardahan\'da yoğun sis ulaşımı aksattı, Üniversite Kavşağı\'nda görüş mesafesi düştü
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Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezi, Üniversite Kavşağı ve Artvin kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalmasıyla sürücüler hızlarını kesip dikkatli ilerlerken trafik ekipleri olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yaptı.

Ardahan'da etkili olan yoğun sis kara yollarında ulaşımı aksattı.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabah saatlerinde oluşan sis, özellikle kent merkezi, Üniversite Kavşağı ve Artvin kara yolunda etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kara yollarında hızlarını azaltıp dikkatli şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksattı, Üniversite Kavşağı'nda görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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