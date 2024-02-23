Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika
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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Ardahan\'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

23.02.2024 13:08
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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törene, Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Faruk Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören, Kongre Caddesi'nde devam etti.

Belediye Başkanı Faruk Demir, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'ın 103 yıl önce esaretten kurtulduğunu söyledi.

Kahramanların 103 yıl önce verdiği mücadeleye minnettar olduklarını ifade eden Demir, "Mücadelemizin mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bize bu toprakları yeniden yurt yapmak için canlarını esirgemeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ardahan'ımız 103 yıl önce bir kahramanlık destanına imza atmış, 40 yıllık Rus esaretinden kurtulmuş ve özgürlüğüne yeniden kavuşmuştur." dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu kutlamalarda, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi, atlılar geçiş yapıldı.

Kutlamalar, tören alanından Yanık Camisi'ne giden yolda düzenlenen yürüyüş ile sona erdi.

Kaynak: AA

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