Ardahan-Posof Kara Yolunda Kar Nedeniyle Ulaşım Aksadı - Son Dakika
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Ardahan-Posof Kara Yolunda Kar Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Ardahan-Posof Kara Yolunda Kar Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Ardahan-Posof kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ilgar Dağı'nda başlayan kar yağışı, tır sürücülerini hazırlıksız yakalayarak yolda kalmalarına sebep oldu. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tırlar kurtarıldı. Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu ve köyler beyaza büründü. Kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde hala devam etmektedir.

14.05.2024 10:29
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Ardahan-Posof kara yolunda etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan-Posof arasında yer alan 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri yolda kaldı.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yolda kalan tırlar kurtarıldı.

Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü.

Kar yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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