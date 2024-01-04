Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Çiçek, 112 Çağrı Merkezi'ndeki makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğrafından yana tercihte bulunan Çiçek, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" seçkisinden Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu" karesini seçen Çiçek, "Çevre Yaşam"da Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata dolunay", "Spor" kategorisinde ise Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Acı tatlı hatıralarla bir yılı daha geride bıraktıklarını, buna AA'nın fotoğraflarıyla tanıklık ettiklerini vurgulayan Çiçek,"Gerçekten hepsi bir birinden güzel ve etkileyici karelerdi. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Muazzam kareler vardı." dedi.