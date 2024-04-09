Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek\'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi güzellikleri içeren bir mesaj yayımladı. Çiçek, bayramların toplumsal dayanışma ve birliğin temel taşları olduğunu vurgulayarak, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hatırlattı. Ayrıca, anne ve babaların hayır dualarının alınması gerektiğini belirterek, bayram sevincinin tüm insanlara ulaşmasını diledi.

09.04.2024 17:22
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayını uğurladıklarını belirtti.

Kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çiçek, "Toplumsal dayanışma ve birliğimizin temel taşlarından olan bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan, hepimiz için büyük anlam taşımaktadır. Ramazan Bayramı'nın manevi iklimi de sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendirir, atalarımızdan bize miras kalan üstün değerlerimizi ebedi kılar. İslam alemini saran bu kutlu günleri gönüllerin kazanıldığı, dostluk ve muhabbet duygularının geliştiği müstesna günler olarak idrak etmeliyiz. Aynı dinin, aynı inancın neşesinde insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi bir armağan olan bayramlarda, iyiliklere ve güzelliklere yönelmeli, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hatırlayarak, ihtiyaç içinde bulunanlara yardım eli uzatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Bu bayramda varlık sebebi anne ve babaların hayır dualarının alınması gerektiğini belirten Çiçek, "Kırık kalpleri onaralım. Yetimlere, yaşlılara, engellilere, yoksullara, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehit ailelerine gönül kapılarımızı açarak bayram sevincini, mutluluğunu gönülden gönüle taşıyalım. İlimizde vatandaşlarımızın bayramını güven içinde geçirmeleri için gerekli tedbirler alınmış olup, bayram nedeni ile trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın da trafik kurallarına titizlikle uyacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun arttığı bu mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İsrail'in zulmü ve baskıları altındaki Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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