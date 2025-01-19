Ardahan Yollarında Buzlanma, Ağır Araç Geçişi Yasaklandı

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Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Bu kara yollarının Sahara ve Ilgar mevkileri tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.