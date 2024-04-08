Arhavi Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı - Son Dakika
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Arhavi Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı

Arhavi Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı video ile çalışmalarını paylaştı. İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, suçla etkili şekilde mücadele ettiklerini ve trafik güvenliği konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti. Video sonunda ise bölgenin sanatçıları İlçe Emniyet Teşkilatını kutladı.

08.04.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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Arhavi Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, AA muhabirine, müdürlük olarak yaptıkları operasyonla suçla etkili şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Suçla mücadelenin yanı sıra trafik güvenliği konusunda da önemli adımlar attıklarını belirten Temur, trafiğin düzenli ve güvenli akışını sağlamak için yapılan denetimlerle kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla müdürlüğün çalışmalarını içeren video hazırladıklarını kaydederek, bölgenin sanatçıları Cengiz Kurtoğlu, Ekin Uzunlar ve Resul Dindar'ın video sonunda İlçe Emniyet Teşkilatını kutladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arhavi Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arhavi Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı - Son Dakika
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