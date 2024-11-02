Arı Sokması Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırılan Çetin Perşan hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede Cabar Mahallesi'ndeki bahçelerinde 3 gün önce çalışmaya giden 48 yaşındaki Çetin Perşan'ı arı soktu.
Arı sokmasının ardından yüzü şişen Perşan'ı gören babası, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.
Ekiplerce Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan Perşan, daha sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Perşan, 3 gün sonra yaşamını yitirdi.
Evli ve 2 çocuk babası Perşan'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.
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