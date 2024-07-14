Arifiye\'deki Kozmetik Fabrikasında Çıkan Yangın 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

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4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, saat 22.30 sıralarında bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın, 4 saatte kontrol altına alındı. Alevlere 96 personel, 15 tanker, 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 araç ile müdahale edilirken, yangın sonrası fabrika kullanılmaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, bazı itfaiyecilerin dumandan da etkilendiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İsa ÇİÇEK/ ARİFİYE (Sakarya),