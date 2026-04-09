Arıkan'dan İsrail'e Sert Tepki
Arıkan'dan İsrail'e Sert Tepki

09.04.2026 01:13
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Beyrut'taki bombalamaları kınadı, uluslararası sessizliğe dikkat çekti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İran'la ateşkes anlaşmasının yapıldığı gün Beyrut'ta çok sayıda sivil yerleşimin bombalandığını belirterek, İsrail'e sert tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehirler değil, insanlık vuruluyor! İran'la ateşkes antlaşmasının yapıldığı gün Beyrut'ta yüzden fazla sivil yerleşimi bombalayan terörist İsrail; bir kez daha mazlumları katletmiştir. Sivillerin hedef alındığı, şehirlerin bombalarla susturulmaya çalışıldığı bu vahşet; 'operasyon' değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Uluslararası toplumun yıllardır süren sessizliği ve çifte standardı, bu saldırganlığı cesaretlendirmektedir."

Bu sessizlik İran'da vurulan okulların, Gazze'de yakılan mülteci çadırlarının da suç ortağıdır. Bir kez daha açıkça söylüyoruz: Bu zulmü işleyenler de, buna göz yumanlar da er ya da geç hesap verecektir! Bilinmelidir ki hangi katliam, hangi saldırı yapılırsa yapılsın bu bölgede zafer mazlumların olacaktır. Tüm bölge ülkelerinin liderlerini bu hakikati kavramaya ve zulmün karşısında durmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Mahmut Arıkan, Orta Doğu, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
