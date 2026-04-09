Arıkan'dan İsrail'e Sert Tepki

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İran'la ateşkes anlaşmasının yapıldığı gün Beyrut'ta çok sayıda sivil yerleşimin bombalandığını belirterek, İsrail'e sert tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehirler değil, insanlık vuruluyor! İran'la ateşkes antlaşmasının yapıldığı gün Beyrut'ta yüzden fazla sivil yerleşimi bombalayan terörist İsrail; bir kez daha mazlumları katletmiştir. Sivillerin hedef alındığı, şehirlerin bombalarla susturulmaya çalışıldığı bu vahşet; 'operasyon' değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Uluslararası toplumun yıllardır süren sessizliği ve çifte standardı, bu saldırganlığı cesaretlendirmektedir."

Bu sessizlik İran'da vurulan okulların, Gazze'de yakılan mülteci çadırlarının da suç ortağıdır. Bir kez daha açıkça söylüyoruz: Bu zulmü işleyenler de, buna göz yumanlar da er ya da geç hesap verecektir! Bilinmelidir ki hangi katliam, hangi saldırı yapılırsa yapılsın bu bölgede zafer mazlumların olacaktır. Tüm bölge ülkelerinin liderlerini bu hakikati kavramaya ve zulmün karşısında durmaya davet ediyoruz."