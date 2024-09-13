Arin Gölü'ndeki Flamingo Cenneti

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Arin Gölü'nün renkli misafirleri büyük ilgi görüyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nün sığ alanlarında konaklayan flamingolar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

İran'dan göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen flamingolar, Arin Gölü'ne renk kattılar. Arin Gölü'nü çevreleyen köylerde yaşayan vatandaşlardan Mehmet Şakir Oruçlu, flamingoların her yıl ağustos ayında Arin Gölü'ne geldiklerini ve havaların soğumasıyla birlikte sıcak yerlere göç ettiğin belirtti. Oruçlu, "Burası sodalı bir göl. Etrafındaki köyler Göldüzü, Esenkıyı ve Karşıyaka köyleridir. Onlarca kuş türü besleniyor yazın bu gölde. Kışında buradan göç edip gidiyorlar. Bu kuş türlerinden biri de flamingolardır. Flamingolar İran'dan geliyor ve bir kısmı Van Gölü'ne, bir kısmı da Arin Gölü'ne geliyorlar. Yavrularını da büyüttükten sonra kasım ayında buradan göç edip Afrika tarafına gidiyorlar. Diğer kuş türleri de bu göl tamamen donduğu zaman göç edip gidiyorlar" dedi.