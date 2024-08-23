Arizona Demokrat Parti Delegesi Kurdoğlu: Trump seçilmediği sürece Türkiye-ABD ilişkilerinin çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum - Son Dakika
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Arizona Demokrat Parti Delegesi Kurdoğlu: Trump seçilmediği sürece Türkiye-ABD ilişkilerinin çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum

ABD'deki Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde ülkede yapılacak başkanlık seçimleri sonrası Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendiren Arizona Demokrat Parti Delegesi Ajlan Kurdoğlu, Donald Trump seçilmediği sürece ilişkilerin çok daha iyiye gideceğini, ticaretin artacağını, ilişkilerin pozitif bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.

23.08.2024 22:42
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- Arizona Demokrat Parti Delegesi Kurdoğlu: "Trump seçilmediği sürece Türkiye-ABD ilişkilerinin çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum"

CHICAGO - ABD'deki Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde ülkede yapılacak başkanlık seçimleri sonrası Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendiren Arizona Demokrat Parti Delegesi Ajlan Kurdoğlu, "Donald Trump seçilmediği sürece ilişkilerin çok daha iyiye gideceğini, ticaretin artacağını, ilişkilerin pozitif bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Arizona Demokrat Parti Delegesi Ajlan Kurdoğlu, Chicago kentinde düzenlenen Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Kurdoğlu, "Öncelikle Biden delegesi olarak seçildim ve şu anda seçim görevlisi olarak buradayım. Kamala Harris'i aday gösterdik, seçileceğinden ümitliyiz" dedi.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ilişkin konuşan Kurdoğlu, "Filistin-İsrail konusu gerçekten yüreklerimizi acıtan bir konu. Özellikle Arizona'daki Müslüman gruplar arasında sıkça konuşulan ve tartışılan bir konu. Umudumuz, en kısa sürede bir ateşkesin gerçekleşmesi yönünde. Kamala Harris'in bu konuya daha sıcak ve empatik yaklaştığını düşünüyoruz. Harris'e yeni görüş açılarını anlatmaya çalışan topluluklar var" şeklinde konuştu.

Ateşkes sağlanmasının Harris'in oylarını artırıp artırmayacağına ilişkin soru üzerine Kurdoğlu, "Tabii, eğer seçimden önce ateşkes sağlanabilirse Biden'ın desteğiyle bu Demokratların şansını çok fazla artıracak" yanıtını verdi.

"Harris, Biden'dan daha barışçıl olacak"

Harris'in dış politikada Biden'dan farklı bir yol izleyeceğini belirten Kurdoğlu, "Biden bildiğiniz gibi 81 yaşında, 50 senedir bu işi yapıyordu. Kendi fikirlerini oluşturmasında 1970'lerin, 80'lerin etkisi var. Kamala Harris bu açıdan çok daha modern ve farklı bir bakış açısına sahip. Göçmen bir aileden gelmesi nedeniyle dünyaya karşı farklı bir bakış açısı olacağından daha olumlu ve daha barışçıl bir yol izleyeceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biden'ın aday olduğu dönemden çok daha iyi bir durumdayız"

Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği hakkında da konuşan Kurdoğlu, "Donald Trump seçilmediği sürece ilişkilerin çok daha iyiye gideceğini, ticaretin artacağını, ilişkilerin pozitif bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Biz burada, Türk-Amerikalılar olarak kendi bakış açımızı buradaki insanlara anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Anketlerde Harris'in oylarının yükseldiğini belirten Kurdoğlu, "Biden'ın yaz başı itibarıyla bulunduğu durumdan çok daha iyi bir durumdayız. Benim Arizona'da beraber olduğum insanlar, parti çalışanları ve halkımız hepsi çok daha fazla bir şekilde heyecanlandılar. İçeride muhteşem bir atmosfer var, siz de göreceksiniz. Ümitliyiz ve Demokrat Parti Kamala Harris'in kazanması için çok daha güzel bir noktada" dedi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Arizona Demokrat Parti Delegesi Kurdoğlu: Trump seçilmediği sürece Türkiye-ABD ilişkilerinin çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum - Son Dakika
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