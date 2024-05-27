Arjantin'de Dang Humması Vakaları Arttı

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BUENOS AİRES, 27 Mayıs (Xinhua) -- Arjantin Sağlık Bakanlığı, bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3,35 kat artışla 488.000'in üzerinde dang humması vakası tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Ulusal Epidemiyoloji Bülteni'nde Pazar günü yayımlanan verilere göre bu yılın ilk 20 haftasında 488.035 dang vakası kaydedildi.

En fazla vaka ülkenin orta bölgesinde görülürken, onu kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgeleri takip etti.

Ülkenin 24 eyaletinin 19'unda tespit edilen dang humması bu dönemde toplam 343 kişinin ölümüne neden oldu.

Hastalığın en sık görülen belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma, ishal ve karın ağrısı yer alıyor.