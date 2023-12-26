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Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı - Son Dakika
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Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı

Arjantin'in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde nehirdeki yaya köprüsü yıkıldı. Rincon köyündeki nehir, su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı. Nehirdeki yaya köprüsü sel sularına kapıldı. O anlar amatör kameraya yansırken, 3 kişi can havliyle kaçıştı. Olayda can kaybı ise yaşanmadı. Sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgeye ekip sevk edildi.

26.12.2023 - 22:31,
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Arjantin'in Catamarca eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. Sel suları nehrin üstündeki yaya köprüsünü yıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sel sularının köprüyü alıp götürdüğü, çevredeki insanların kaçıştığı görüldü.

SEL SULARI YAYA KÖPRÜSÜNÜ YAKTI

Arjantin'in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Su seviyesi yükselen Rincon Köyü'ndeki nehir taştı. Sel suları nehrin üstündeki yaya köprüsünü yıktı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen sel sularını nehri yıkıp götürdüğü görüldü. 3 kişi o anlarda can havliyle kaçtı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda can kaybı ise yaşanmadı. Sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgeye ekip sevk edildi.

Arjantin\'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
Kaynak: İHA
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