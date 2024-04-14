Arjantin ve Paraguay, İran'ın İsrail'e saldırısına destek verdi

Güncel

Güney Amerika ülkelerinden Arjantin ve Paraguay, İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatmasının ardından İsrail'e desteğini duyurdu.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Başkanlık Bildirisi'nde, ülkenin İsrail ile dayanışması ve "sarsılmaz bağlılığı" vurgulandı.

İran ve Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarının kınandığı bildiride, şunlar kaydedildi:

"Arjantin Cumhuriyeti, ulus devletlerin kendilerini savunma hakkını onaylıyor. İsrail devletinin egemenlik hakkını kesinlikle destekliyoruz. İsrail devleti, Orta Doğu'da Batılı değerlerin koruyucusudur. Arjantin Cumhuriyeti, onu yok etmek isteyenlere karşı daima onun yanında olacaktır."

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da sosyal medya hesabından İsrail'e destek vererek, "Böylesi zor zamanlarda İsrail halkına tam desteğimizi ifade ediyor ve bölgede şiddet olaylarının artmasından endişe duyuyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet için büyükelçiliklerimizle irtibat halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Arjantin Devlet Başkanı Milei, İran'ın hava saldırılarından sonra Danimarka ziyaretini iptal etti.